Neubrandenburg. Wegen Aquaplanings auf der Fahrbahn ist es zu mehreren Verkehrsunfällen mit Verletzten auf der A20 in Mecklenburg-Vorpommern gekommen. So verlor am Donnerstagabend ein 33-Jähriger auf der Autobahn im Landkreis Vorpommern-Greifswald die Kontrolle über sein Auto und kam von der nassen Fahrbahn ab, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte. Das Fahrzeug überschlug sich, der Mann wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Schon am Nachmittag hatte sich ein Auto auf der A20 im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte bei starkem Regen und Aquaplaning überschlagen. Der 24-jährige Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Auch er wurde in eine Klinik gebracht.

