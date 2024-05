Greifswald (dpa/mv). Am Freitag wollen europaweit viele Menschen beim Klimastreik anlässlich der Europawahl dabei sein. Auch in Mecklenburg-Vorpommern plant Fridays for Future Demonstrationen.

Mit Demos in Mecklenburg-Vorpommern sowie bundesweit rund 100 Aktionen möchte die Klimaschutzbewegung Fridays for Future neun Tage vor der Europa- und Kommunalwahl auf die Dringlichkeit der Klimakrise hinweisen. In Greifswald beginne der Demonstrationszug um 15.00 Uhr mit einer Kundgebung am Mühlentor und ende mit der Abschlusskundgebung am Marktplatz. In Rostock starte die Lauf-Demo um 16.00 Uhr am Neuen Markt.

„Für uns ist klar: Wer in der EU, Vorpommern-Greifswald oder in der Stadt politische Verantwortung übernehmen will, braucht einen Plan fürs Klima“, hieß es von Fridays for Future Greifswald. Die Bewegung in Greifswald und Rostock unterstrich zudem die Bedeutung der Kommunalwahl für den Klimaschutz. „Während das EU-Parlament die Leitlinien vorgibt, sind Kreistag und Bürgerschaft für die Umsetzung der treibhausgasreduzierenden Maßnahmen verantwortlich.“

Die Bewegung fordert den EU-weiten Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas bis 2035 sowie eine Verdopplung der Investitionen in erneuerbare Energien und klimaneutrale Industrien. Fridays for Future macht sich zudem dafür stark, dass - vor allem junge Leute - durch bedachtes Wählen ein klares Zeichen gegen den Rechtsruck setzen. Größere Demonstrationen und Kundgebungen soll es unter anderem in Berlin vor dem Brandenburger Tor sowie in Hamburg und München geben. Die Klimastreiks in Deutschland sind Teil einer mehrtägigen europäischen Klima-Protestwelle.

