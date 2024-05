Rostock. Die ersten zwei Spiele der EM-Qualifikation haben die deutschen Fußballerinnen gewonnen. Auch gegen Polen ist das Team Favorit. Die Gäste haben die Bundesliga-Torschützenkönigin auf ihrer Seite.

Die deutschen Fußballerinnen hoffen gegen Polen in Rostock auf den dritten Sieg in der EM-Qualifikation. Bundestrainer Horst Hrubesch kann in der Partie an diesem Freitag (20.30 Uhr/ZDF) im Ostseestadion auf fast alle Nationalspielerinnen zurückgreifen. Lediglich Sara Däbritz von Olympique Lyon fehlt nach ihrer Knöchel-Operation. Das Rückspiel findet am kommenden Dienstag (18.00 Uhr/ARD) im polnischen Gdynia statt.

Polens Auswahl mit Bundesliga-Torschützenkönigin Ewa Pajor vom VfL Wolfsburg hatte die beiden ersten Begegnungen verloren. Die deutschen Vize-Europameisterinnen waren mit einem 3:2 in Österreich und 3:1 gegen Island in die Ausscheidung für die EM 2025 in der Schweiz gestartet. Die Qualifikationsspiele auch am 12. Juli in Island und am 16. Juli gegen Österreich in Hannover gelten als Vorbereitung für die Olympischen Spiele. Bis dahin muss Hrubesch seinen Kader auf 18 Spielerinnen reduzieren. In Paris streben die DFB-Frauen ein Jahr nach dem WM-Debakel von Australien eine Medaille an.

