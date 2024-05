Schwerin (dpa/mv). Am Donnerstag und Freitag ziehen wieder Gewitter und Starkregen über Mecklenburg-Vorpommern. Erst zum Wochenende wird es etwas entspannter.

Der Trend der bisherigen Woche setzt sich weiter fort: Am Donnerstag und Freitag erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Mecklenburg-Vorpommern erneut gebietsweise Starkregen und Gewitter. Ab Donnerstagmittag sei außerdem mit Sturmböen von bis zu 74 Kilometern pro Stunde und Hagel zu rechnen. Zum Abend hin können die starken Regenfälle demnach noch einmal zunehmen und es kommt vereinzelt zu Unwettern. Die Höchsttemperaturen am Donnerstag liegen zwischen 17 und 21 Grad.

In der Nacht zu Freitag bleibt der starke, schauerartige Regen laut DWD vorerst bestehen, die Gewitter sollen aber nachlassen. Am frühen Freitagabend könne es dann erneut lokal zu Starkregen und Hagel kommen, vereinzelt wieder mit Gewittern. Der Wind bleibe abseits der Gewitter schwach bei Temperaturen zwischen 17 und 22 Grad am Freitag. Zum Wochenende hin steigen die Temperaturen nach DWD-Angaben wieder ein wenig an. Schauer und Gewitter nähmen dann ebenfalls ab.

© dpa-infocom, dpa:240530-99-211969/2 (dpa)