Rostock/Ludwigslust (dpa/mv). Für Gesundheitsminister Lauterbach ist die Nationale Branchenkonferenz Gesundheitswirtschaft in Rostock inzwischen ein fester Termin im Jahreskalender. Er kommt er zum dritten Mal in Folge.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) wird am Donnerstag zur Nationalen Branchenkonferenz Gesundheitswirtschaft in Rostock erwartet. Dort hält er am Vormittag vor mehreren Hundert Teilnehmern einen Vortrag, bevor er am späteren Nachmittag das Klinikum Helene von Bülow in Ludwigslust besucht. Sowohl in Rostock als auch in Ludwigslust dürfte ein Thema die kürzlich vom Bundeskabinett auf den Weg gebrachte Krankenhausreform sein.

Bei den anstehenden Veränderungen geht es vor allem auch um die Zukunft kleinerer und kommunaler medizinischer Einrichtungen. Die 19. Branchenkonferenz wird um 10.00 Uhr eröffnet und steht unter dem Titel „#Gesundheit2024. Resilient. Nachhaltig“. Auch Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) wird erwartet.

