Schwerin. Als lustvollen Gegenentwurf zur religiösen Disziplinierung von Sexualität kündigt das Theater in Schwerin „Sancta“ an. Inszeniert von Florentina Holzinger, einer Performance-Künstlerin ohne Scheu.

Die für ihre spektakulären Inszenierungen mit meist nackten Darstellerinnen bekannte Performancekünstlerin Florentina Holzinger bringt erstmals eine Oper auf die Bühne. Die knapp dreistündige Aufführung „Sancta“ feiert am Donnerstag (19.30 Uhr) am Mecklenburgischen Staatstheater Schwerin Premiere. Sie umfasst neben Paul Hindemiths Opern-Einakter „Sancta Susanna“ auch eine von Holzinger als Spektakel gestaltete kirchliche Messe.

Nach vier Aufführungen in Schwerin wird die Inszenierung Mitte Juni bei den Wiener Festwochen zu sehen sein, im Herbst dann auch in Stuttgart und Berlin. Die Besucher müssen mindestens 18 Jahre alt sein.

Mit ihren Arbeiten, bei denen sie radikal und freizügig weibliche Körper in Szene setzt, schmerzhafte Stunts einbaut und auch vor Trash nicht zurückschreckt, sorgt Holzinger seit Jahren für Aufsehen in der Theaterwelt. Die 1986 in Wien geborene Choreografin ist seit 2021 an der Berliner Volksbühne engagiert. Für ihre Inszenierung „Ophelia’s Got Talent“ dort wurde sie 2023 mit dem Deutschen Theaterpreis Der Faust in der Kategorie Tanz ausgezeichnet. Ehrungen erhielt Holzinger auch in ihrem Heimatland Österreich.

© dpa-infocom, dpa:240529-99-206547/2 (dpa)