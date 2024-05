Stralsund (dpa/mv). Die Hafentage in Stralsund locken ab Donnerstag (11.00 Uhr) mit Marktgeschehen und Musik Besucher in die Stadt am Strelasund. Bis Sonntagabend können Schaulustige nach Kunsthandwerk stöbern, die Abendlichter bestaunen oder Musik hören -unter anderem von der Bands The Saintz, Dear Robin, Joris Rose und Killa Beat Maker. Bei den Hafentagen werden mehrere Tausend Besucher erwartet.

Am Wochenende geplant sind zudem die Drachenbootmeisterschaft der Schulen, Firmen und Vereine sowie Seenotrettungsübungen der Seenotretter und der Marinetechnikschule Parow. Für den Sonntag steht ein Entenrennen auf dem Fährkanal auf dem Programm. Die Stadt bittet die Besucher, mit öffentlichen Verkehrsmitteln wie dem Bus oder auch der Fähre zur Veranstaltung zu kommen.

© dpa-infocom, dpa:240529-99-206697/2 (dpa)