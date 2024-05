Greifswald/Stralsund (dpa/mv). Das Theater Vorpommern will „von Angesicht zu Angesicht“ in die kommende Spielzeit starten. Unter diesem Motto stehen in der Saison 2024/2025 die Aufführungen der vier Sparten Musiktheater, Ballett, Schauspiel und Konzerte, wie das Haus am Dienstag mitteilte.

Das Theater Vorpommern will „von Angesicht zu Angesicht“ in die kommende Spielzeit starten. Unter diesem Motto stehen in der Saison 2024/2025 die Aufführungen der vier Sparten Musiktheater, Ballett, Schauspiel und Konzerte, wie das Haus am Dienstag mitteilte.

„Wir haben eine Spielzeit zusammengestellt, in der wir es wieder geschafft haben, insgesamt 50 Neuproduktionen und Wiederaufnahmen zu präsentieren“, sagte der derzeitige Chefdramaturg Oliver Lisewski in Greifswald. Das Motto unterstreiche dabei vor allem die direkte Begegnung zwischen Besuchern und Theaterschaffenden, die für das Haus Vorpommern aufgrund der unterschiedlichen Standorte in Greifswald, Stralsund und Putbus eine besondere Herausforderung darstelle. „Ein Motto, mit dem wir natürlich auch auf gesellschaftliche Zustände der Zeit reagieren wollten“, erklärte Lisewski.

Dafür habe das Haus ein vielseitiges Programm zusammengestellt, das unterschiedliche Perspektiven beleuchten solle - auch in verschiedenen Inszenierungssprachen. Auf dem Programm stehen etwa zeitgenössische Ballettstücke wie „Im Lichte!“ von Lucyna Zwolinska und Bryan Arias zum Caspar-David-Friedrich-Jubiläum, das ab Oktober an allen drei Standorten aufgeführt werden soll. Oder auch die Tragikomödie „Die Ratten“ von Gerhart Hauptmann, die den Zusammenhalt in der Gesellschaft beleuchten soll (Premiere am 4. Oktober in Greifswald beziehungsweise am 26. Oktober in Stralsund). Als Musiktheater steht unter anderem die Wiederaufnahme des Klassikers „Orpheus in der Unterwelt“ für den 20. Oktober in Stralsund auf dem Plan.

© dpa-infocom, dpa:240528-99-191569/2 (dpa)