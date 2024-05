Grimmen/Schwerin (dpa/mv). In Grimmen fallen in der Nacht unerwartet starke Regenfälle. Die Feuerwehr ist bis zum Morgen im Einsatz, um Häuser auszupumpen und Straßen befahrbar zu machen.

Starke Regenfälle haben die Feuerwehr in Grimmen (Landkreis Vorpommern-Rügen) in der Nacht im Dauereinsatz gehalten. Seit 20.00 Uhr am Montag seien die Einsatzkräfte mindestens 100 Mal ausgerückt, sagte Olaf Clasen, Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr am Dienstagmorgen. „Die ganze Stadt stand unter Wasser. Es kam aus jedem einzelnen Gully“, so Clasen.

Insgesamt sind ihm zufolge über 150 Menschen der umliegenden Feuerwehren und des Katastrophenschutzes im Einsatz gewesen, um Häuser auszupumpen und überflutete Straßen wieder befahrbar zu machen. In einem Fall sei das Dach eines Supermarktes eingestürzt. Die Einsätze dauerten zunächst bis in den Morgen an. Nach Angaben der Feuerwehr fielen in der Nacht bis zu 115 Liter pro Quadratmeter. Eine Schadenshöhe war zunächst nicht abschätzbar.

Starke Regenfälle auch im Raum Schwerin

Auch in Schwerin musste die Feuerwehr in der Nacht zu zahlreichen, allerdings nicht übermäßig vielen Einsätzen ausrücken. Insgesamt 21-mal seien die Einsatzkräfte wetterbedingt gerufen worden, sagte ein Sprecher der Regionalleitstelle am Dienstagmorgen. Dabei habe es sich ebenfalls hauptsächlich um überflutete Straßen oder vollgelaufene Keller gehandelt.

