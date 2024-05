Ludwigslust (dpa/mv). Zwei Männer geraten in einer Gemeinschaftsunterkunft in Ludwigslust aneinander. Der Streit endet mit Stichwunden und Schnittverletzungen.

Bei einem Streit in einer Gemeinschaftsunterkunft in Ludwigslust sind zwei Männer mit Glasflaschen und einem Messer aufeinander losgegangen. Einer der beiden habe eine Polizeibeamtin leicht verletzt, als diese ihm Handschellen anlegen wollte, hieß es in einer Mitteilung der Polizei am Dienstag. Der 26- und der 31-Jährige seien am Montagabend möglicherweise aneinandergeraten, nachdem einer dem anderen etwas gestohlen habe. Beide Männer seien im Krankenhaus mit Schnitt- und Stichwunden behandelt worden. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung.

© dpa-infocom, dpa:240528-99-186194/2 (dpa)