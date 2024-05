Rostock (dpa/mv). Für Gesundheitsminister Lauterbach ist die Nationale Branchenkonferenz in Rostock inzwischen ein fester Termin im Jahreskalender. Er kommt er zum dritten Mal in Folge.

Rostocks Tagungspräsident Marek Zygmunt erwartet von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) in dieser Woche Antworten auf drängende Fragen aus der Gesundheitsbranche. Stichworte seien etwa die kürzlich vom Bundeskabinett auf den Weg gebrachte Krankenhausreform sowie die Reform der ambulanten Versorgung, so Zygmunt vor der 19. Nationalen Branchenkonferenz der Gesundheitswirtschaft. Auch die künftigen EU-Regeln für die Zulassung und Markteinführung medizinischer Produkte seien wichtig für die Wirtschaft. Hier gehe es um aufwendige Prozesse und hohe Kosten. Mittlerweile aufgeschobene Regulierungen hätten bei ihrer Umsetzung eine Abwanderung vieler Firmen aus der EU zur Folge.

Die Krisenfestigkeit der Branche sei in Deutschland eine wesentliche Herausforderung. „Die Gesundheitswirtschaft ist eine Branche im steten Wandel - insbesondere in der Zeitenwende. Die daraus resultierenden Konsequenzen sorgen häufig für Zündstoff und Konflikte“, betonte Zygmunt, der Direktor der Klinik und Poliklinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe an der Universitätsmedizin Greifswald ist. Es müsse offen darüber diskutiert werden, wie die Gesundheitswirtschaft in der Zukunft aussehe - beziehungsweise aussehen solle - und welchen Einfluss die Veränderungen der Branche auf die wirtschaftliche Entwicklung Deutschlands hätten.

Die Konferenz steht unter dem Titel „#Gesundheit2024. Resilient. Nachhaltig“. Auch Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) wird erwartet. Zu der vom Branchennetzwerk BioCon Valley im Auftrag des Landes Mecklenburg-Vorpommern organisierten Konferenz werden Hunderte Teilnehmer aus ganz Deutschland und anderen Ländern erwartet. Partnerland ist in diesem Jahr Litauen.

© dpa-infocom, dpa:240528-99-185839/2 (dpa)