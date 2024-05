Löcknitz (dpa/lmv). Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Motorrad und einem Auto im Landkreis Vorpommern-Greifswald ist ein 21-Jähriger schwer verletzt worden. Der junge Mann fuhr am Montagabend auf der B104 in der Nähe von Löcknitz mit seinem Motorrad hinter einem Auto her, wie die Polizei am Abend mitteilte. Als der 52-jährige Autofahrer mit seinem Fahrzeug links abbiegen wollte, setzte der Biker zum Überholen auf der Fahrerseite an. Der 21-Jährige erkannte den Abbiegevorgang zu spät und kollidierte mit dem Wagen. Der Zweiradfahrer wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt.

