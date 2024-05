Güstrow (dpa/mv). Oma und Mutter nahmen die beiden Jungs heimlich von Deutschland mit nach Bolivien. Die Familie in Güstrow kämpfte Jahre um die Rückkehr. 2023 war es soweit. Jetzt stehen die beiden Frauen vor Gericht.

Die Mutter und die Großmutter zweier Jungs müssen sich vor dem Amtsgericht Güstrow wegen Kindesentziehung verantworten. Der Prozess beginnt am Dienstag (9.00 Uhr). Die angeklagten Frauen sollen 2019 mit den Kindern nach Bolivien ausgereist sein. Um die Personensorge der beiden Jungs war im Jahr der Ausreise vor Gericht in Güstrow gestritten worden. Die Pässe der Kinder waren eingezogen worden. Laut Anklage verschaffte sich die Mutter beim Einwohnermeldeamt aber neue Pässe. Dann reisten die Frauen laut Anklage mit den beiden Jungs am 22. Oktober 2019 heimlich in das südamerikanische Land aus. Dort hielten sie sich bis zu ihrer Auslieferung im März 2023 auf.

