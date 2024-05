Tessin (dpa/lmv). Ein Sattelzug ist an einer Baustelle auf der A20 gegen eine Brücke geprallt. Das Fahrzeug stürzte dann am Montagnachmittag seitlich auf einen Pkw einer Baufirma, in dem aber zum Unfallzeitpunkt niemand saß, wie die Polizei mitteilte. Der Sattelzugfahrer wurde leicht verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von 180.000 Euro. Der Schaden an dem Brückenbauwerk auf Höhe der Anschlussstelle Tessin könne noch nicht beziffert werden, hieß es.

Die zuständige Autobahnmeisterei Kavelstorf habe den Zustand der Brücke überprüft. Nach einer ersten Einschätzung konnten keine Beschädigungen festgestellt werden, die einer Weiternutzung entgegenstehen würden, hieß es. Für Dienstagvormittag seieine weitere Prüfung geplant.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge hatte der 38-jährige Sattelzugfahrer im Baustellenbereich frisches Bitumen abgeladen und danach wahrscheinlich vergessen, die Mulde wieder abzusenken. Wenige Meter, nachdem er losgefahren war, sei das Fahrzeug gegen die Brücke geprallt.

