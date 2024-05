Pruchten/Schwerin (dpa/mv). Die Meiningenbrücke spielt eine zentrale Rolle für die Wiederbelebung der geplanten Darßbahn. Der Ersatzneubau ist eine Jahrzehntaufgabe. Die Planungen laufen.

Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) hat bei einem Vororttermin den Planungsstand zum Ersatzneubau der Meiningenbrücke erläutert. Diese befänden sich derzeit in der Phase der Variantenuntersuchung, die im dritten Quartal 2024 abgeschlossen werden solle. Die Meiningenbrücke überführt die Landesstraße 21 über den Meiningenstrom, der zwischen Bresewitz und Prerow (Landkreis Vorpommern-Rügen) liegt.

Vorgesehen ist, die neue Brücke an der L21 als gemeinsames Bauwerk für Straße und Schiene zu errichten: Die getrennten Überbauten für Straße und Schiene sollen auf gemeinsamen Gründungen ruhen. Der separate Radweg soll auf der östlichen Seite des Straßenüberbaus geführt werden, wie anlässlich der Informationsveranstaltung am Montag in Pruchten (Kreis Vorpommern-Rügen) mitgeteilt wurde. Ende 2024 könnte das Planfeststellungsverfahren beginnen.

Die Brücke ist das zeitbestimmende Bauwerk für das Darßbahnprojekt. An die Brücke schließt sich der Streckenneubau in Richtung Zingst und Prerow an. Aus Sicht der Planer ist ein Neubau der Brücke bis Ende des Jahrzehnts realistisch. Der letzte Bauabschnitt nach Prerow werde danach folgen. Vorgesehen ist eine Wiederbelebung der Bahnstrecke Barth - Zingst - Prerow in vier Bauabschnitten auf einer Länge von 19,3 Kilometern.

Das Gesamtbrückenbauwerk besteht aus vier Abschnitten: Ausgehend von Zingst in Richtung Bresewitz wird zunächst das Vorland überbrückt (inselseitige Vorlandbrücke), danach folgen die Überbrückung des Fahrwassers mittels eines beweglichen Brückenteils (Klappbrücke), die Strombrücke über den Meiningenstrom und die Überbrückung des Inselvorlandes (festlandseitige Vorlandbrücke). Die Gesamtlänge der Brückenkonstruktion beträgt - ohne Anbindung an das bestehende Straßennetz - rund 500 Meter.

