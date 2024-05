Neunbrandenburg (dpa/mv). In knapp zwei Wochen sind Kommunalwahlen in MV. In Neubrandenburg ist es derzeit etwas hektisch - denn es gibt fehlerhafte Wahlzettel.

Die Stadt Neubrandenburg geht Fehlerhinweisen auf Stimmzetteln für die Kommunalwahl am 9. Juni nach. Der Vorfall werde derzeit geprüft, sagte Stadtsprecher Jan Ole Kiel am Montagvormittag. Die Kreistags- und Europawahl, die ebenfalls am 9. Juni stattfinden, seien von den Fehlern nicht betroffen.

Der NDR hatte zuvor berichtet, dass auf einigen Wahlzetteln für die Neubrandenburger Stadtvertretung gleich mehrere Fehler aufgetaucht seien. So stünden auf einigen Stimmzettel etwa Kandidaten bei zwei Parteien gleichzeitig oder tauchten gar nicht mehr oder auf anderen Listenplätzen auf. Es sollen jedoch nach derzeitigem Stand nicht alle Wahlzettel betroffen sein.

