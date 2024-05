Anklam (dpa/mv). Schwerer Unfall auf der B110 westlich von Anklam: Ein Auto kollidiert frontal mit einem Trecker. Die verletzte Autofahrerin wird mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen.

Bei einem Unfall auf der B110 in der Nähe von Anklam (Vorpommern-Greifswald) sind am Sonntag zwei Menschen verletzt worden. Eine 48-Jährige sei mit ihrem Auto zwischen Liepen und Dersewitz frontal mit einem entgegenkommenden Traktor zusammengestoßen, teilte die Polizei mit. Die Fahrerin wurde schwer verletzt und mit einem Hubschrauber ins Uniklinikum Greifswald gebracht. Ihr Beifahrer im Alter von 22 Jahren erlitt leichte Blessuren, der 57 Jahre alte Treckerfahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen sei Totalschaden entstanden, zusammen mindestens 60.000 Euro. Die Bundesstraße blieb fünf Stunden voll gesperrt. Die Unfallursache war zunächst unklar.

