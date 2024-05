Bad Doberan (dpa/mv). Nur selten drängen sich heute die Gottesdienstbesucher in einer großen Kirche. Ein Biker-Gottesdienst im Doberaner Münster hat aber Tausende Menschen angelockt. Geboten wurde eine Predigt zum Thema Freundschaft.

Rund 6000 Menschen haben sich nach Polizeiangaben an der Ausfahrt zum 25. Biker-Gottesdienst in Bad Doberan beteiligt. Sie seien auf 2600 Motorrädern gefahren, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Die Ausfahrt führte über Kröpelin, Neubukow und Kühlungsborn. Im Vorjahr waren nach Angaben der Veranstalter rund 8000 Gäste dabei gewesen.

Der Gottesdienst im Doberaner Münster stand unter dem Motto „Freundschaft“. Die Predigt sollte Bischof Tilman Jeremias halten. „Wir leben in einer Zeit, wo so viel aufeinander knallt, so viel Polarisierung, so viel Hass im Internet. Freundschaft bedeutet für mich, dass wir versuchen, zusammenzuleben“, sagte Jeremias. Wichtiger Bestandteil des Gottesdienstes sei das Gedenken an verstorbene Biker, betonte Kantor Matthias Bönner.

Am 9. Juni soll in Hamburg der 41. Motorrad-Gottesdienst im Michel stattfinden. Auch dort werden Tausende Biker erwartet. Im vergangenen Jahr waren beim „Mogo“ 7000 Teilnehmer gezählt worden. Die traditionelle Ausfahrt nach Buchholz in der Nordheide (Niedersachsen) werde diesmal allerdings ausfallen, teilten die Veranstalter mit. Grund dafür seien Sperrungen auf der A7.

