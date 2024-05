Schwerin (dpa/mv). Steigende Temperaturen läuten für die Schiffe der Weißen Flotte den nahenden Beginn der Hauptsaison ein. Auch in diesem Jahr rechnet der Reedereiverbund mit ungefähr fünf Millionen Fahrgästen.

Der Reedereiverbund der Weißen Flotte ist zufrieden mit dem Saisonstart. Das teilte ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur auf Nachfrage mit. In Mecklenburg-Vorpommern verkehren zehn Fahrgastschiffe der Weißen Flotte, hinzu kommen vier Autofähren und eine kombinierte Auto- und Personenfähre. Pfingsten und die verlängerten Feiertagswochenenden im Frühjahr seien „als Vorbote der Sommersaison ein Gradmesser für die Nachfrage in der Hauptsaison“, sagte der Sprecher. Jährlich befördert der Reedereiverbund ungefähr fünf Millionen Fahrgäste „und wir rechnen auch in diesem Jahr mit einem ähnlichen Ergebnis“.

© dpa-infocom, dpa:240526-99-166597/2 (dpa)