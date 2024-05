Dömitz (dpa/mv). Auf Plattdeutsch kann man wunderbar schimpfen und singen. Auch hohe Literatur ist möglich. Die Regionalsprache steht in den nächsten drei Wochen im Mittelpunkt einer ganzen Veranstaltungsreihe in MV.

Die bis 16. Juni dauernden Plattdeutschen Wochen werden am Sonntag (11.00 Uhr) mit dem „18. Norddeutschen Tag“ in Dömitz eröffnet. Die Veranstaltungsreihe ermögliche mit ihrer dreiwöchigen Dauer einen facettenreichen Blick in die Vielfalt der Platt-Angebote und die Nutzung der plattdeutschen Sprache im ganzen Land, kündigte der Heimatverband MV an.

Die Wochen stehen erneut unter Schirmherrschaft von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD). Am 1. Juni wird das „Plattdeutsche Wort“ 2024 im Rahmen eines Symposiums im Schloss der Reuterstadt Stavenhagen verkündet. Am 8. Juni 2024 lädt der 10. „Plattdütsch Bäukerdag“ (Büchertag) in den Botanischen Garten der Universität Rostock ein. Vom 10. bis zum 14. Juni steht in Greifswald das 4. „Festival up Platt“ mit Figurentheater, Musik und Ausstellung auf dem Programm.

© dpa-infocom, dpa:240525-99-161735/2 (dpa)