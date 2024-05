Bad Doberan (dpa/mv). Wenn Tausende Motorradfahrer sich an einem Sonntag in und um Bad Doberan versammeln, weiß jeder seit einem Vierteljahrhundert, dass der Biker-Gottesdienst ansteht. Am Sonntag ist es wieder so weit.

Zum 25. Biker-Gottesdienst werden am Sonntag Tausende Motorradfahrer in Bad Doberan erwartet. In diesem Jahr steht der Gottesdienst im Doberaner Münster unter dem Thema „Freundschaft“. Die Predigt hält um 13.00 Uhr der Bischof im Sprengel Mecklenburg und Pommern der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland, Tilman Jeremias. Der Gottesdienst wird auch auf einer Videoleinwand nach außen übertragen. Zuvor ist gegen 11.00 Uhr eine große Motorrad-Ausfahrt mit Sternfahrten von Sievershagen und Neubukow und Satow sowie eine Ausfahrt von Doberan nach Kröpelin, Neubukow, Bastorf, Kühlungsborn und zurück nach Bad Doberan geplant. Ab 14.00 Uhr steht die Band Meteoriten auf dem Programm.

