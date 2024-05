Bentwisch (dpa/mv). Ein 14-jähriger Radfahrer und ein Auto stoßen zusammen. Der Jugendliche wird verletzt. Durch die Kollision geht die Frontscheibe des Wagens zu Bruch.

Ein 14 Jahre alter Fahrradfahrer ist am Samstag bei einem Unfall in Bentwisch (Landkreis Rostock) verletzt worden. Der Jugendliche sei mit seinem Rad vom Gehweg auf die Straße gefahren, um sich durch drei Fahrspuren und den Verkehr, der teilweise stockte, „durchzuschlängeln“, teilte die Polizei mit. Dabei übersah er den Angaben zufolge den Wagen einer 23-Jährigen, die abbiegen wollte, und stieß mit diesem zusammen. Der Junge wurde durch den Aufprall mittig auf die Frontscheibe geschleudert, sodass diese zu Bruch ging.

Der 14-Jährige sei Zeugenaussagen zufolge unvermittelt aufgestanden und habe sich bei der Frau entschuldigt. Er klagte lediglich über Schmerzen an Knie und an Steiß. Er wurde vorsorglich für weitere Untersuchungen in den Schockraum des Uniklinikums Rostock gebracht. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

