Demmin (dpa/mv). Ein Fahrradfahrer ist bei einem Unfall in Demmin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ums Leben gekommen. Der 69-jährige Mann sei am Freitagabend mit seinem Rad aus bislang ungeklärter Ursache ins Schlingern geraten und gestürzt, teilte die Polizei mit. Dabei verletzte sich der Senior so schwer, dass er noch an der Unfallstelle starb.

© dpa-infocom, dpa:240525-99-157948/3 (dpa)