Rostock (dpa/lmv). Ein Autofahrer gerät am Freitag in einer Autobahn-Baustelle in den Gegenverkehr und stößt mit einem Lkw zusammen. Dabei wird er im Wagen eingeklemmt und schwer verletzt.

Bei einem Frontalzusammenstoß eines Autos mit einem Lkw auf der Rostocker Stadtautobahn ist der 90-jährige Autofahrer schwer verletzt worden. Er sei am Freitag aus bislang ungeklärter Ursache in einem Baustellenbereich in den Gegenverkehr geraten, teilte die Polizei mit. Der Mann wurde bei dem Unfall im Auto eingeklemmt und musste von Einsatzkräften der Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden. Der 57-jährige Fahrer des Lkw blieb unverletzt.

Die Stadtautobahn war bis in den späten Nachmittag voll gesperrt. Die Bergungsarbeiten dauerten noch an. Bei dem Unfall ist ein Schaden in einer Höhe von rund 100.000 Euro entstanden.

