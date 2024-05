Schwerin (dpa/lmv). Dutzende Wahlplakate in Schwerin seien zerstört oder beschmiert worden, teilt die Polizeiinspektion Schwerin mit. Der Staatsschutz ermittelt.

Mehrere Wahlplakate sind am Freitagmorgen in Schwerin beschädigt worden. Insgesamt 28 Beschädigungen von Plakaten verschiedener Parteien seien festgestellt worden, wie die Polizei mitteilte. Einige seien zerstört, andere beschmiert worden. Den Angaben zufolge sei dies nicht das erste Vorkommnis dieser Art in der Landeshauptstadt in der letzten Zeit. Der Staatsschutz der Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

