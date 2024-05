Wustrow (dpa/mv). Die Badesaison ist in MV schon eröffnet. Besonders umweltbewusste Badestellen und Freizeithäfen sind an einer speziellen Flagge zu erkennen.

Für ausgezeichnete Badewasserqualität und hohe Standards im Umweltmanagement sind 27 Badestellen und fünf Sportboothäfen in Mecklenburg-Vorpommern mit der Blauen Flagge ausgezeichnet worden. Mecklenburg-Vorpommern gehöre im Bereich der Badestellen zu den Spitzenreitern bei der Vergabe dieses Umweltsymbols, sagte Tourismusstaatssekretär Jochen Schulte am Freitag bei der Vergabe im Ostseebad Wustrow, das die Auszeichnung zum 25. Mal erhielt. Bundesweit bekamen den Angaben zufolge in diesem Jahr 35 Badestellen und 90 Sportboothäfen an Küsten und Binnengewässern das Umweltsymbol der Blauen Flagge.

Die Ausgezeichneten müssen dafür jeweils einen umfangreichen Kriterienkatalog mit entsprechenden Vorgaben erfüllen. Die Blaue Flagge wird seit 1987 jährlich in Zusammenarbeit mit der Stiftung für Umwelterziehung (F.E.E.) vergeben. Im Jahr 2024 wehen nach deren Angaben über 5000 Blaue Flaggen in 51 Ländern.

In MV wurden folgende Sportboothäfen ausgezeichnet: der Wasserwanderrastplatz Prerow, der Stadthafen Barth, der Bootshafen Kühlungsborn, der Yacht- und Fischereihafen Karlshagen und der Motorsportclub „Zierker See“ Neustrelitz 1961 e.V..

Diese Badestellen an Küsten bekamen die Blaue Flagge: Ostseebad Kühlungsborn (Mittelstrand), Bad Doberan/ Heiligendamm (Am Heiligen Damm), Ostseebad Zinnowitz (Hauptstrand), Ostseebad Prerow (Nordstrand), Ostseeheilbad Graal-Müritz (Hauptstrand - Seebrücke), Ostseebad Baabe (CB07 Hauptstrand Baabe), Ostseebad Boltenhagen (Strandklinik Code 281), Ostseebad Warnemünde (Markgrafenheide Strand; Weststrand; Warnemünde Strand), Seebad Ahlbeck (An der Seebrücke), Seebad Heringsdorf (Sportstrand), Seebad Bansin (Langenberg), Ostseebad Ahrenshoop (Hohes Ufer), Ostseeheilbad Zingst (Kurhaus), Ostseebad Wustrow (Fischländer Strand), Ostseebad Trassenheide (Hauptstrand; Campingplatz), Ostseebad Göhren (Nordstrand), Ostseebad Karlshagen (Hauptstrand), Ostseebad Nienhagen (Hauptstrand), Vitte auf Hiddensee (Hauptstrand), Seebad Ückeritz (Hauptstrand).

Es gab drei Auszeichnungen für Badestellen im Binnenland: Krakow am See (Städtische Badeanstalt am Jörnberg), Waren/ Müritz (Volksbad), Neubrandenburg (Augustabad), Neubrandenburg (Strandbad Broda).

© dpa-infocom, dpa:240524-99-150391/3 (dpa)