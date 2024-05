Dobin am See (dpa/mv). Im Landkreis Ludwigslust-Parchim hatten einige Menschen am Donnerstagabend keinen Strom. Schuld war ein fleißiger Fischadler.

Weil ein Fischadler seinen Horst auf einem Strommast bauen wollte, ist in Teilen des Landkreises Ludwigslust-Parchim kurzzeitig der Strom ausgefallen. Die Störung betraf die Region rund um Dobin am See, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Den Angaben zufolge wurde durch den Nestbau des Adlers am Donnerstagabend ein Kurzschluss ausgelöst, der wiederum zum Stromausfall führte. Ein Mitarbeiter eines örtlichen Stromversorgungsbetriebes habe den Horst entfernen müssen, um die Störung zu beseitigen. Er vermute, dass der gleiche Fischadler bereits in den vorigen Jahren an dieser Stelle genistet habe, hieß es in der Mitteilung der Polizei.

© dpa-infocom, dpa:240524-99-149429/3 (dpa)