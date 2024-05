Schwerin (dpa/mv). Für Kreistage und die Vertretungen der kreisfreien Städte gibt es deutlich mehr Bewerber als Sitze. Der Wahlsieger von 2019 stellt erneut die meisten Kandidaten.

Um die 520 Sitze in den sechs Kreistagen und den beiden Stadtvertretungen in Rostock und Schwerin bewerben sich bei den bevorstehenden Kommunalwahlen in Mecklenburg-Vorpommern 2450 Kandidatinnen und Kandidaten. Damit gibt es für die großen Kommunalparlamente fünfmal so viele Bewerber wie Mandate. Wie der Landeswahlleiter in Schwerin am Freitag weiter mitteilte, schickt erneut die CDU mit 537 die meisten Kandidaten ins Rennen. Es folgen SPD mit 421, Linke mit 258, AfD mit 216, FDP mit 177 und Grüne mit 175 Bewerbern. Damit stellen die auch im Deutschen Bundestag und im Landtag vertretenen Parteien zusammen drei Viertel aller Kandidaten. Die restlichen 614 gehören kleineren Parteien und regionalen Wählervereinigungen an. Darüber hinaus kandidieren 48 Einzelbewerber.

2019 war die CDU mit 25,4 Prozent stärkste kommunale Kraft geworden, gefolgt von Linke (16,3), SPD (15,4), AfD (14,0) und Grünen (10,3). Die FDP erreichte 4,3 Prozent, lokale Wählergruppen und Einzelbewerber kamen auf zusammen 10,4 Prozent. Für das Landeswahlergebnis werden nur die Resultate in den sechs Kreisen und beiden kreisfreien Städten herangezogen. Alle Gemeinden eingeschlossen sind nach Angaben des Innenministeriums bei den Kommunalwahlen am 9. Juni inklusive der Bürgermeisterposten etwa 10.000 kommunalpolitische Mandate und Ämter zu vergeben.

