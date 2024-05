Wustrow (dpa/mv). Die Badesaison ist in MV schon eröffnet. Besonders umweltbewusste Badestellen und Freizeithäfen sind an einer speziellen Flagge zu erkennen. Die Auszeichnungen für 2024 werden am Freitag verliehen.

27 Badestellen und fünf Sportboothäfen aus Mecklenburg-Vorpommern erhalten am Freitag (11.00 Uhr) im Ostseebad Wustrow die diesjährige Blaue Flagge für besondere Leistungen im Bereich Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Die Ausgezeichneten müssen dafür jeweils einen umfangreichen Kriterienkatalog mit entsprechenden Vorgaben erfüllen. Die Blaue Flagge wird seit 1987 jährlich in Zusammenarbeit mit der Stiftung für Umwelterziehung (F.E.E.) vergeben. Im Jahr 2024 wehen nach deren Angaben über 5000 Blaue Flaggen in 51 Ländern. Das Ostseebad Wustrow erhält die Auszeichnung zum 25. Mal.

© dpa-infocom, dpa:240523-99-140213/2 (dpa)