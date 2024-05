Neubrandenburg (dpa/mv). Was als Hinweis eines besorgten Passanten aufgefasst werden konnte, erwies sich als gezieltes Ablenkungsmanöver. Nun warnt die Polizei vor weiteren möglichen Taten.

Die Polizei warnt vor Trickdieben, die möglicherweise gezielt ältere Autofahrer ins Visier nehmen. Anlass ist ein Diebstahl auf dem Parkdeck eines Supermarktes in Neubrandenburg. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte dort ein Mann eine 73-jährige Frau angehalten, als diese losfahren wollte. Er habe ihr in gebrochenem Deutsch erklärt, dass es ein Problem mit einem hinteren Autoreifen gebe.

Die Frau sei ausgestiegen, habe sich das Rad angeschaut, aber keinen Defekt erkennen können. Als sie sich ins Auto zurücksetzte, musste sie jedoch feststellen, dass ihr Rucksack vom Beifahrersitz verschwunden war. Offenkundig sei die Autofahrerin gezielt abgelenkt worden, um einem Komplizen Gelegenheit zum Diebstahl zu geben. Die Polizei äußerte die Vermutung, dass die bisher unbekannten Täter erneut aktiv werden könnten und mahnte zu besonderer Vorsicht bei solchen mutmaßlichen Ablenkungsmanövern.

