Schwerin (dpa/mv). Schwerin weiht das neue flächendeckende Warnsystem ein. Am Samstag, dem 1. Juni, heulen bei einer Probe um 11.00 Uhr die Sirenen mehrere Sekunden lang.

In Schwerin heulen am Samstag, dem 1. Juni, um 11.00 Uhr die Sirenen. Bei der Probe werde ein 15 Sekunden langer Heulton zu hören sein, teilte die Stadt am Dienstagnachmittag mit. Die Sirenenprobe bilde demnach auch den symbolischen Abschluss für die Installation des neuesten flächendeckenden Warnsystems. Seit März 2023 seien dafür Sirenen an 16 von 17 Standorten installiert worden. Der letzte würde vorerst noch gesucht.

„Mit dem neuen Warnsystem können Sirenen wahlweise stadtweit oder gezielt an einzelnen Standorten ausgelöst werden“, sagte Simon Küpper von der Schweriner Berufsfeuerwehr laut der Mitteilung. Außerdem seien verschiedene Warntöne und Live-Durchsagen möglich. Das Warnsystem in Schwerin habe laut Angaben der Stadt insgesamt 360.000 Euro gekostet - die Hälfte übernahm der Bund. Nach dem 1. Juni würden sie laut Plan erst wieder dem 12. September erklingen, dem bundesweiten Warntag.

© dpa-infocom, dpa:240521-99-114695/2 (dpa)