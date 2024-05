Rostock (dpa/mv). Nach einem Sommerfest mit DJs und Schaumparty kommt es im Sommer 2022 zu einem tragischen Unfall mit Todesfolge. Der damalige Verursacher kommt im Berufungsverfahren mit einer Bewährungsstrafe davon.

Das Rostocker Landgericht hat einen 21-Jährigen zu einer zweijährigen Jugendstrafe auf Bewährung verurteilt, der im August 2022 in Bad Doberan mit seinem Auto in eine Gruppe von Partygängern fuhr und dabei eine junge Frau tötete. Damit milderte das Gericht am Dienstag im Berufungsverfahren ein vorinstanzliches Urteil des Rostocker Amtsgerichts ab, das im Juni vergangenen Jahres eine Haftstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten verhängt hatte. Der Angeklagte sei bisher nicht strafrechtlich in Erscheinung getreten, sagte der Richter, der die Berufung der Staatsanwaltschaft zugleich als unbegründet zurückwies.

Bei dem Unfall in den frühen Morgenstunden des 21. August 2022 wurde in der Nähe des Freiluft-Partygeländes auf der Galopprennbahn in Bad Doberan (Landkreis Rostock) eine 21-jährige Frau und Mutter getötet. Vier Menschen wurden teils so stark verletzt, dass sie wochenlang mit schweren Knochenbrüchen im Krankenhaus lagen. Die Schwester der Getöteten war eine von drei Nebenklägern in dem Verfahren.

Der heute 21-jährige Angeklagte hatte zum Auftakt des Berufungsprozesses Mitte April eingeräumt, vor dem Unfall Alkohol konsumiert und während der Party zwei Whiskey-Cola getrunken zu haben. Während der Verhandlung in erster Instanz vor dem Amtsgericht hatte er den bei ihm nachgewiesenen Alkohol noch mit der Nutzung eines Mundsprays erklärt. Im Berufungsprozess hatte er seine damalige Aussage revidiert.

