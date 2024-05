Grabow (dpa/mv). Ein Mann steigt auf einem Rastplatz kurz aus dem Auto aus - und gibt seinem acht Monate alten Baby den Schlüssel zum Spielen. Als der 23-Jährige zurückkommt, ist der Wagen verschlossen.

Ein acht Monate altes Baby hat sich in Grabow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) alleine in einem Auto eingeschlossen. Der Säugling hatte den Autoschlüssel am Freitag auf einem Rastplatz zum Spielen bekommen, als sein Vater kurz aus dem Auto ausstieg, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Als der 23-Jährige zurückkehrte, sei das Auto verschlossen gewesen. Nach erfolglosen Rettungsversuchen habe er die Polizei gerufen, die die Seitenscheibe einschlug. Ein Polizist verletzte sich dabei laut Angaben leicht am Arm. Das Baby sei unversehrt geblieben.

© dpa-infocom, dpa:240521-99-111759/2 (dpa)