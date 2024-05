Rostock (dpa/lmv). Robert Marien pausiert seit zwei Monaten als Vorstandschef von Hansa Rostock. Schon vor dem feststehenden Zweitliga-Abstieg soll der Aufsichtsrat entschieden haben, auch künftig auf ihn zu verzichten.

Der aktuell pausierende Robert Marien ist nach Informationen der „Ostsee-Zeitung“ nicht mehr Vorstandschef des Zweitliga-Absteigers FC Hansa Rostock. Demnach soll der Aufsichtsrat schon vor dem letzten Saisonspiel am Pfingstsonntag gegen den SC Paderborn (1:2) die Entscheidung getroffen haben, nicht mehr mit ihm zu planen. Eine Bestätigung dafür gab es am Dienstag zunächst nicht. Marien pausiert seit dem 1. März aus gesundheitlichen Gründen. Die Auszeit ist bislang bis September geplant. Die Aufgaben des 43-Jährigen erfüllt derzeit Interimsvorstand Jürgen Wehlend. Nach dem Abstieg in die 3. Fußball-Liga hatte Wehlend am Sonntag einen „kompletten Neuaufbau im sportlichen Bereich“ versprochen. Durch die Niederlage gegen den SC Paderborn zum Saisonfinale hatten die Rostocker ihre letzte Chance auf die Relegation verpasst und stiegen nach drei Jahren wieder ab.

Marien hatte seine Pause im Januar angekündigt. „Wenn einem gesagt wird, dass die Uhr fünf vor zwölf schlägt, muss man bei aller Leidenschaft für den Verein und seine Aufgabe Vernunft walten lassen und kurz auf die Bremse treten, um seiner Verantwortung für die eigene Gesundheit und für den FC Hansa Rostock nachzukommen“, hatte er gesagt. Er war 2016 an die Spitze des Vorstands gerückt.

© dpa-infocom, dpa:240521-99-109134/3 (dpa)