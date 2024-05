Rügen (dpa/lmv). Aus unbekannter Ursache ist am Montag nach einer Explosion auf einem Privatgrundstück ein Feuer ausgebrochen. Rund 80 Feuerwehrleute versuchten, den Schaden in Grenzen zu halten.

Auf einem Privatgrundstück in Garz auf Rügen ist am Pfingstmontag nach einer Explosion ein Feuer ausgebrochen. Menschen wurden bei dem größeren Brand nicht verletzt, wie die Polizei am späten Montagabend mitteilte. Der Sachschaden lag demnach jedoch bei rund 300.000 Euro. Das Feuer hatte auf Garagen und eine Ferienwohnung auf dem Nachbargrundstück übergegriffen.

Rund 80 Feuerwehrleute waren im Einsatz, um den Brand zu löschen. Die Polizei räumte als Vorsichtsmaßnahme vorübergehend umliegende Gebäude. Die Ursache der Explosion war zunächst unbekannt, die Kriminalpolizei ermittelt.

