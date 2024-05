Völschow (dpa/mv). Bei einem Autounfall auf der Autobahn 20 bei Völschow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ist eine Frau leicht verletzt worden. Ein 32-jähriger Autofahrer fuhr nach derzeitigem Kenntnisstand am Sonntagabend die Autobahn 20 in Richtung Lübeck, wie die Polizei mitteilte. Dabei geriet der Mann mit unangepasster Geschwindigkeit auf der nassen Fahrbahn ins Schleudern. Er kam von der Fahrbahn ab und prallte anschließend in die Mittelschutzplanke.

Die 32-jährige Beifahrerin erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen, sie wurde am Unfallort ambulant behandelt. An dem Auto entstand ein Totalschaden - die Polizei schätzt den Schaden auf rund 25.000 Euro.

