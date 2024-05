Dolgen am See (dpa/lmv). Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A19 sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Ein Auto kam am Sonntagmittag im Landkreis Rostock nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich in der Folge, wie die Polizei am Abend mitteilte. Das Auto blieb auf dem Dach liegen. Die beiden Fahrzeuginsassen wurden dabei schwer verletzt. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Zum Unfallzeitpunkt habe es nach Zeugenaussagen stark geregnet und es soll zu Aquaplaning gekommen sein, teilte die Polizei mit.

© dpa-infocom, dpa:240520-99-97521/2 (dpa)