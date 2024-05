Rostock. Hansa Rostock muss bis zuletzt um den Verbleib in der 2. Bundesliga bangen. Nur ein Sieg gegen den SC Paderborn hilft, um noch die Relegation zu erreichen. Und die Mithilfe eines Erzrivalen.

Hansa Rostock spielt in der 2. Fußball-Bundesliga um die letzte Chance auf den Klassenverbleib. Die Mecklenburger müssen am letzten Spieltag am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) gegen den SC Paderborn gewinnen, um wenigstens noch vom 17. Tabellenplatz auf den Abstiegsrelegationsrang 16 zu springen. „Es ist definitiv das wichtigste Spiel der Saison“, sagte Trainer Mersad Selimbegović. Zugleich müssen er und sein Team hoffen, dass der SV Wehen Wiesbaden gegen den als Aufsteiger feststehenden Hansa-Erzrivalen FC St. Pauli nicht gewinnt.

Der Trend spricht allerdings gegen die Rostocker. Zuletzt verloren sie fünfmal. Auch die Bilanz gegen Paderborn ist alles andere als positiv. Seit dem Aufstieg des FC Hansa 2021 gewann der Club bislang noch keines der fünf Zweitliga-Spiele gegen die Ostwestfalen. Die Paderborner gehen als Tabellensiebte ins Saisonfinale. Sportlich geht es für sie um nichts mehr, eine gute Platzierung im Endklassement würde sich für sie aber positiv bei der Verteilung der TV-Gelder auswirken.

