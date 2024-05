Rostock/Güstrow (dpa/mv). Der Arbeitsalltag hält viele Fallstricke bereit - selbst im wörtlichen Sinn. Auf einer Tagung in Güstrow soll es auch darum gehen, Künstliche Intelligenz zur Risikoanalyse im Arbeitsschutz zu nutzen.

Bei Betriebskontrollen haben Mitarbeiter des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lagus) in der jüngeren Vergangenheit jährlich mehr als 3000 Verstöße gegen Bestimmungen des Arbeitsschutzes festgestellt. Wie aus dem Jahresbericht der in Rostock ansässigen Behörde hervorgeht, erfolgte 2022 etwa jede zweite Betriebsbesichtigung aufgrund von Beschwerden und Mängelanzeigen.

Auf dem 5. Arbeitsschutztag Mecklenburg-Vorpommerns an diesem Montag in Güstrow solle darüber beraten werden, wie die Schutzvorschriften besser umgesetzt und Beschäftigte in Betrieben und Behörden effektiver vor Unfällen geschützt werden können. Knapp 190 Teilnehmer hätten sich angemeldet, hieß es vom Landesamt, das die Fachtagung organisierte.

„Gesunde und motivierte Beschäftigte sind eine wichtige Voraussetzung für Erfolg in Wirtschaft und Verwaltung. Ob Firmeninhaber, Personalverantwortliche oder Fachkräfte für Arbeitssicherheit: alle müssen an einem Strang ziehen, um die Gesundheit und das Wohlbefinden der Beschäftigten zu erhalten und zu fördern“, sagte Gesundheits- und Sozialministerin Stefanie Drese (SPD), die zu der Tagung erwartet wird.

Nach den Worten von Gesundheitsamts-Direktor Heiko Will wird die Veranstaltung von Vertretern sowohl kleiner als auch größerer Unternehmen genutzt, um sich in komprimierter Form zu informieren und den direkten Austausch zu suchen. „Wir haben das Programm bewusst so gestaltet, dass darin die aktuellen gesetzlichen Neuerungen genauso Platz finden wie die Herausforderungen der modernen Arbeitswelt“, sagte Will. Vorgestellt würden auch die Potenziale von Künstlicher Intelligenz zur Risikoanalyse im betrieblichen Arbeitsschutz.

„Der Rechtsbereich des Arbeitsschutzes umfasst eine Vielzahl von Vorschriften auf den Gebieten des technischen, sozialen und medizinischen Arbeitsschutzes“, heißt es im Jahresbericht des Lagus. Für 2022 registrierte die Behörde 53 schwere Arbeitsunfälle in MV. Dabei wurden sieben Beschäftigte getötet und 50 weitere sehr schwer verletzt. Besonders häufig kam es im verarbeitenden Gewerbe und im Baugewerbe zu folgenschweren Unfällen. Mit mehr als 600 Überprüfungen im Jahr gehören daher Baustellen zu den Kontrollschwerpunkten. Daten für 2023 wurden vom Lagus noch nicht veröffentlicht.

