Schwerin (dpa/mv). Bei einer Messerattacke in der Nähe eines Flüchtlingsheims in Schwerin ist ein 23-jähriger Mann aus Afghanistan schwer verletzt worden. Die Hintergründe für die Tat am Samstagmittag waren zunächst völlig unklar, wie die Polizei berichtete. An der Attacke sollen mehrere Menschen beteiligt gewesen seien. Sie seien alle noch flüchtig, hieß es am Abend von den Ermittlern. Die Tat habe sich in der Nähe der Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge ereignet. Die Polizei hofft nun auf Zeugenhinweise.

