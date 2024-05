Gelsenkirchen. Eigentlich will Rostock im Abstiegskampf am Samstag auf Schalke vorlegen. Das gelingt Hansa aber nicht. Der Rostocker Torschütze fliegt zudem vom Platz.

Der FC Hansa Rostock hat beim FC Schalke 04 verloren und kann bereits an diesem Sonntag aus der 2. Fußball-Bundesliga absteigen. Die Mannschaft von Trainer Mersad Selimbegović unterlag den Gelsenkirchenern am Samstag mit 1:2 (1:2). Für Rostock war es die fünfte Niederlage nacheinander. Das Team aus Mecklenburg-Vorpommern bleibt mit 31 Punkten Tabellenvorletzter. Gewinnt Wehen Wiesbaden bei Eintracht Braunschweig, kann Hansa den Relegationsplatz nicht mehr erreichen.

Kenan Karaman (22. Minute) und Paul Seguin (45.+5) erzielten die Tore für Schalke. Der einzige Rostocker Treffer gelang Sarpreet Singh (32.). Der Hansa-Torschütze sah in der zweiten Hälfte nach einem harten Foul an Schalkes Top-Talent Assan Ouédraogo die Rote Karte (70.).

Vor 61.533 Zuschauern in der ausverkauften Gelsenkirchener Arena entwickelte sich von Beginn an ein hektisches und zumindest phasenweise temporeiches Spiel. Nach einer Ecke von Thomas Ouwejan köpfte Karaman zum 1:0 für die Gastgeber ein. Es war das 13. Saisontor des 30-Jährigen. Rostock reagierte jedoch gut. Singh traf mit einem abgefälschten Schuss zum Ausgleich. Noch vor der Pause brachte Seguin Schalke jedoch erneut in Führung. Ein eigentlich als Flanke gedachter Ball des Mittelfeldspielers flog ins Tor.

