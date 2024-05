Schwerin (dpa/mv). Mecklenburg-Vorpommerns Gesundheitsministerin Drese nutzt den Tag der Pflegenden, um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieser Branche zu würdigen. Es brauche nicht nur mehr Wertschätzung.

Mecklenburg-Vorpommerns Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) hat anlässlich des Tages der Pflegenden den Beschäftigten in dieser Branche für ihren unentwegten Einsatz zur Aufrechterhaltung der Versorgung von Patientinnen und Patienten gedankt. „An 365 Tagen im Jahr sorgen sie mit hoher Professionalität, aber auch mit viel Herz und Empathie für die gesundheitliche und fürsorgliche Betreuung von vielen Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind“, sagte Drese laut Mitteilung vom Samstag.

Es sei aber nicht nur mehr Wertschätzung für die Mitarbeitenden in der Pflege wichtig. Es brauche größere gesellschaftliche Unterstützung und bessere Arbeitsbedingungen. Diese seien entscheidend für den Einstieg in oder den Verbleib im Pflegeberuf. In Mecklenburg-Vorpommern arbeiten dem Ministerium zufolge rund 21.000 Pflegekräfte in 1047 Einrichtungen und Diensten der Langzeitpflege. Mehr als 120.000 Menschen seien pflegebedürftig. Die Zahl werde in den nächsten Jahren weiter steigen.

Um schrittweise bessere Bedingungen bieten zu können, hatte die Ministerin im Herbst 2023 im Land einen „Pakt für Pflege“ angestoßen. Der soll helfen, Fachkräfte zu halten und die Pflege-Angebote auch im ländlichen Raum sicherstellen zu können.

