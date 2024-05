Warnemünde (dpa/mv). Neun Frauen aus Berlin werden in Warnemünde beleidigt. Der Mann zeigt auch den Hitlergruß. Der Polizei ist der Rostocker schon bekannt.

Ein 45 Jahre alter Rostocker hat in Warnemünde mehrere Frauen zunächst beleidigt und ihnen dann den Hitlergruß gezeigt. Die neunköpfige Frauengruppe aus Berlin - „augenscheinlich mit Migrationshintergrund“ - habe deshalb die Polizei zu Hilfe gerufen, teilte die Polizei am Samstag mit. Die Beamten konnten den polizeibekannten Mann noch am Ort des Geschehens antreffen. Sie erteilten einen Platzverweis. Er muss sich nun wegen des Verwendens verfassungswidriger Kennzeichen verantworten.

