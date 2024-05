Schwennenz/Sonnenberg (dpa/mv). Zwischen Schwennenz und Sonnenberg hat die Bundespolizei vier Männer in Gewahrsam genommen.

Vier unerlaubt eingereiste Männer im Alter von 20 bis 28 Jahren sind zwischen den Ortslagen Schwennenz und Sonnenberg (Landkreis Vorpommern-Greifswald) von der Bundespolizei gestellt worden. Das teilte die Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit der gemeinsamen deutsch-polnischen Dienststelle Pomellen am Mittwoch mit.

Die Männer sind laut Polizei nach einem Bürgerhinweis aufgegriffen worden. Bei einer Durchsuchung wurde bei einem 22-Jährigen ein afghanischer Reisepass mit russischem Visum, eine afghanische ID-Karte sowie bei einem 27-Jährigen ein Foto seines afghanischen Reisepasses auf seinem Handy gefunden. Keiner der vier Männer konnte am frühen Dienstagmorgen Dokumente mit einer Aufenthaltserlaubnis vorlegen. Erste Ermittlungen ergaben laut Polizei, dass sie mit einem grauen Pkw bis zur polnischen Grenze gebracht worden waren und diese fußläufig überquert hatten. Die Männer wurden in Gewahrsam genommen. Der 22-Jährige stellte ein Schutzersuchen und wurde aus dem Gewahrsam entlassen und zum Bahnhof Pasewalk gebracht. Die drei weiteren Männer wurden am Mittwoch über Pomellen nach Polen zurückgebracht, hieß es weiter.





