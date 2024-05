Rostock (dpa/mv). Auf der Autobahn 20 brennt am Freitagvormittag ein Pkw. Zeitweise wird die Fahrbahn in Richtung Stettin voll gesperrt. Es kommt zu erheblichen Rückstaus.

Wegen eines brennenden Pkw ist es am Freitagvormittag auf der Autobahn 20 bei Rostock zu langen Staus gekommen. Zwischen den Anschlussstellen Rostock Südstadt und Kreuz Rostock musste die Autobahn in Richtung Stettin zeitweise voll gesperrt werden, wie die Polizei am Nachmittag mitteilte. Der Pkw einer 34-Jährigen habe am Morgen mutmaßlich wegen eines technischen Defekts in Flammen gestanden. Dabei sei Öl und Diesel auf einer geschätzten Fläche von 50 Quadratmetern auf die Fahrbahn ausgelaufen.

Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei haben die A20 in Höhe des Rastplatzes Warnowtal für Lösch- und Reinigungsarbeiten bis etwa 13.00 Uhr voll gesperrt. Danach sei sie wieder voll freigegeben worden. Zeitweise sei es während der Sperrung zu erheblichen Rückstaus gekommen. Bei Brand und Löscharbeiten sei niemand verletzt worden. Die Polizei schätzte den Gesamtschaden zunächst auf etwa 20.000 Euro.

© dpa-infocom, dpa:240503-99-904173/2 (dpa)