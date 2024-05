Binz (dpa/mv). Freundlicher hätte der Wettergott mit den Wagemutigen auf Rügen fast nicht sein können. Bei fast schon frühsommerlichen Temperaturen wurde in Binz am 1. Mai traditionell angebadet.

Bei leichtem Wellengang und einer Lufttemperatur von rund 16 Grad Celsius haben sich am Mittwoch zahlreiche Wagemutige in die Ostsee gestürzt - und die Badesaison in Binz damit offiziell eröffnet. Die Ostsee war allerdings noch ordentlich kühl. Die Wassertemperaturen lagen bei gerade einmal etwa 8 Grad. „Wir freuen uns, dass wir 2000 bis 3000 Gäste hier begrüßen durften. 85 Teilnehmer sind sogar ins kühle Nass gesprungen“, sagte eine Sprecherin von Binzer Bucht Tourismus am Mittwoch.

Die Mutigen, die sich ins Wasser wagten, trugen einen bunten Mix aus Badekleidung verschiedener Zeiten; darunter blau-weiß gestreifte Bekleidung, die viel Haut bedeckte. Unter ihnen waren traditionell viele Hoteliers mit ihren Gästen. Auch Mitglieder des Zigarrenclubs Düsseldorf sprangen in die Fluten der Ostsee. Mit dem Wetter hatten sie Glück: Es gab blauen Himmel und strahlenden Sonnenschein.

Mit dem Anbaden wird im Ostseebad Binz traditionell der Mai begrüßt und die neue Badesaison eröffnet. Im Anschluss sollte das erste Freiluftkonzert des Jahres mit der Band Goldmeister auf dem Kurplatz erklingen.

Der Deutsche Wetterdienst hat am Mittwoch an der Ostsee teilweise sogar bis zu 26 Grad Celsius in der Luft gemessen. Allerdings nur in Rostock. „Die scheinen Glück zu haben, dass der Ostwind nicht drauf steht“, sagte DWD-Meteorologin Annett Püschel der Deutschen Presse-Agentur. In Arkona und Boltenhagen war es dagegen mit 11 und 12 Grad eher frisch. Im Landesinnern wurde es deutlich wärmer.

Ähnlich sieht es auch am Donnerstag aus - mit viel Sonnenschein und Temperaturen wie am Mittwoch. Von der aus dem Südwesten kommenden Kaltfront mit Gewitter und Schauern werde der Nordosten am Freitag nur wenig sehen. Die Temperaturen sinken jedoch auf 17 bis 22 Grad. Das Wochenende werde dann wechselhaft mit Temperaturen von maximal 20 Grad.

© dpa-infocom, dpa:240501-99-879414/2 (dpa)