Greifswald (dpa/mv). Die Universität Greifswald erhält vom Deutschen Akademischen Austauschdienst eine Million Euro für die Förderung internationaler Talente. Dies möchte die Universität nun für einige Projekte nutzen.

Die Universität Greifswald erhält für die Integration internationaler Talente rund eine Million Euro vom Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD). Das teilte die Universität Greifswald am Dienstag mit. Das Projekt der Universität ist dabei eines von über 100 Projekten, die für die Förderung ausgewählt wurden.

Bis 2028 können mit den Fördermitteln internationale Studierende und Promovierende in Greifswald mit zusätzlichen Angeboten zu Beginn und während des Studiums, sowie beim Übergang in den deutschen Arbeitsmarkt unterstützt werden. Ein Großteil der Mittel steht laut der Universität für die Einführung studienvorbereitender und studienbegleitender Sprach- und Fachtutorien für internationale Studierende in allen Fakultäten zur Verfügung. Ein Schwerpunkt des Projekts liegt zudem auf der berufsbezogenen Beratung und Unterstützung.

Der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) hat die Initiative angesichts des dramatischen Fachkräftemangels in Deutschland angestoßen. Ziel ist es, internationale Studierende verstärkt als akademisch ausgebildete Fachkräfte für den deutschen Arbeitsmarkt zu gewinnen und zu qualifizieren.

© dpa-infocom, dpa:240430-99-863509/3 (dpa)