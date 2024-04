Schwerin (dpa/mv). In der kommenden Saison müssen sich die Fans des Volleyball-Bundesligisten SSC Palmberg Schwerin an viele neue Gesichter gewöhnen. Etliche Leistungsträgerinnen stehen vor ihrem Abschied.

Beim deutschen Volleyball-Vizemeister SSC Palmberg Schwerin steht nach dem Ende der Saison ein großer Umbruch bevor. Unter anderem Pia Kästner und Pia Fernau (beide Zuspiel) sowie Susan Schut, Sina Fuchs (beide Außenangriff) und Tutku Yüzgenç (Diagonal) werden das Team verlassen, wie der Club am Dienstag mitteilte. Auch die Mittelblockerinnen Jazmine White, Leandra Rixa Negri, Indy Baijens und Lea Ambrosius gehören zu den Abgängen. Laura Emonts (Außenangriff) beendet ihre Karriere.

Kapitänin Anna Pogany hatte schon am vergangenen Sonntag im Anschluss an das verlorene fünfte Spiel der Finalserie „Best of Five“ gegen den Allianz MTV Stuttgart ihren Abschied vom Bundesligisten verkündet.

„Leider muss man am Ende jeder Saison, wenn sich die Mannschaft gefunden hat, Abschied nehmen - das gehört in unserem Geschäft dazu, so schwer es auch ist“, sagte Trainer Felix Koslowski. Der 40-Jährige ist dennoch optimistisch: „Die Fans können sich sicher sein, dass wir auch im nächsten Jahr eine starke Mannschaft haben werden.“

