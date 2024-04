Schwerin. Sachsen will eine Bundesratsinitiative starten, um die Zusammenarbeit mit Polen auf ein Niveau wie mit Frankreich zu heben. Mecklenburg-Vorpommern möchte mitmachen.

Um den Ausbau der deutsch-polnischen Zusammenarbeit geht es bei der Kabinettssitzung am Dienstag (11.00 Uhr) in Schwerin. Mecklenburg-Vorpommern will dem Vernehmen nach einer Bundesratsinitiative Sachsens beitreten. Ziel sind demnach unter anderem mehr Mittel des Bundes für das deutsch-polnische Jugendwerk. Ein weiteres Thema der Kabinettssitzung ist der Jahresbericht zur politisch motivierten Kriminalität 2023.

© dpa-infocom, dpa:240429-99-854462/2 (dpa)