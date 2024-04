Kiel/Schwerin (dpa/mv). Die Sonne scheint, Touristen strömen ins Land - Experten rechnen mit einem Rückgang der Arbeitslosenzahl in MV im April.

Die Regionaldirektion der Bundesarbeitsagentur für Arbeit gibt am Dienstag (10.00 Uhr) die Arbeitsmarktzahlen für Mecklenburg-Vorpommern im Monat April bekannt. Beobachter rechnen in dem Tourismusland mit weniger Erwerbslosen als im März, da mit steigenden Temperaturen die Zahl der Urlauber zunimmt. Auch in den Außengewerken - von Landwirtschaft bis Bau - wird dann mehr gearbeitet. Im März waren in Mecklenburg-Vorpommern 68.000 Menschen erwerbslos. Die Arbeitslosenquote betrug 8,3 Prozent. Stichtag für die jüngsten Zahlen ist der 15. April.

© dpa-infocom, dpa:240429-99-854415/2 (dpa)